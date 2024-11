Há mais uma vítima de lesão no ligamento cruzado anterior. Desta vez foi o argentino Mauro Icardi.

O avançado de 31 anos participou na vitória do Galatasaray, esta quinta-feira frente ao Tottenham, mas teve que ser substituído à passagem do minuto 85, muito queixoso e com o auxílio de uma maca.

Em comunicado, o clube turco confirmou o pior esta sexta-feira. Icardi «foi diagnosticado com uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão do menisco».

O Galatasaray publicou também nas redes sociais uma mensagem de apoio para o avançado argentino, que não jogará mais esta temporada.