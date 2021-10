A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara não está em águas tão tranquilas como o avançado anunciou há dias.

Desde que Wanda Nara anunciou a separação e viajou para Milão no passado fim-de-semana, tendo depois regressado, o jogador só partilha fotos com a mulher nas redes sociais e na conta de Instagram deixou mesmo de seguir toda a gente, menos Wanda Nara.

Icardi fez uma declaração pública na terça-feira à noite, garantindo que a relação com Wanda Nara não terminou e que a esposa superou os rumores de uma traição do avançado do Paris Saint-Germain com a atriz argentina China Suárez.



«Obrigado meu amor por continuares a confiar nesta família linda», escreveu Icardi, acrescentando: «Quando dói magoar os teus mais queridos. Só te curas quando tens o perdão daqueles que feriste».

Mas a mulher continuava sem o seguir, nem divulgou nenhum sinal público de reconciliação.

Esta madrugada, a novela teve mais um capítulo. Icardi publicou uma story no Instagram a dizer: «Quando estás em modo solteira no Instagram e à noite vens pedir perdão!! Em que ficamos Wanda Icardi?? Não percebo.»

A mulher não respondeu, mas agora, o número de pessoas que Icardi segue no Instagram é zero. Ou Icardi deixou de seguir Wanda Nara, ou foi bloqueado.





Recorde-se que Mauro Icardi viajou para Milão, procurando a reconciliação com a esposa, e falhou dois treinos do Paris Saint-Germain. Aliás, o avançado não esteve na ficha de jogo do PSG-Leizpig de terça-feira à noite (3-2), para a Liga dos Campeões.

Wanda Nara tem sido também a empresária de Mauro Icardi. Os dois estão juntos desde 2014, e a relação fez correr muita tinta, uma vez que Wanda era a companheira de Maxi López, também jogador de futebol, mas trocou-o por Icardi, que era um dos melhores amigos do casal.