Barnsley e Wycombe Wanderers estavam empatados a zero ao minuto 90 do jogo da 20.ª jornada da League One, terceiro escalão do futebol inglês, nesta terça-feira à noite. O guarda-redes visitante decidiu queimar mais alguns segundos, para segurar o nulo...e deu-se mal.

Max Stryjek esperou até ao derradeiro instante para segurar a bola, perante a pressão de Sam Cosgrove, e acabou por sofrer um pequeno toque do avançado do Barnsley, fora da pequena área.

O guarda-redes polaco caiu com estrondo e acabou por largar a bola. O ponta-de-lança, anda incrédulo com o cenário, acabou por contornar Stryjek atirar para a baliza deserta, garantindo o triunfo local ao minuto 90+1.

Os protestos do guardião do Wycombe Wanderers de pouco ou nada valeram. Aliás, resultaram apenas num cartão amarelo mostrado pelo árbitro Darren Drysdale.

Veja o lance. Qual seria a sua decisão?