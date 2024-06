O piloto neerlandês Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Canadá, em Montreal, na noite deste domingo. Verstappen, da Red Bull, partiu da segunda posição, com George Russell na pole position, mas depois de uma ultrapassagem na volta 21/70 nunca mais largou a liderança. Venceu com mais de três de segundos de vantagem face ao segundo.

Foi uma corrida marcada pela chuva, originando piso escorregadio, e também algumas derrapagens. Sargeant foi o primeiro a ser afetado – o primeiro a abandonar a corrida depois de um descontrolo. Bateu com a traseira e teve de sair. Mais tarde, Sainz, Albon, Perez e Charles Leclerc, que tinha ganho o Grande Prémio do Mónaco, também saíram mais cedo.

Na volta 62/70, destaque para o trabalho de equipa entre Piastri e Lando Norris, que fecharam a porta a George Russell com grande classe, quando o piloto da Mercedes estava em quarto. A volta mais rápida da corrida foi conseguida por Lewis Hamilton, com 1:14.856.

Max Verstappen continua a liderar a classificação do Mundial. Charles Leclerc está em segundo e Lando Norris no terceiro posto. O neerlandês venceu as três últimas temporadas.