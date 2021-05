O piloto holandês Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Mónaco, a quinta prova do Mundial de Fórmula 1 de 2021, assumindo também a liderança do campeonato de pilotos.

O homem da Red Bull teve um início de tarde tranquilo em Monte Carlo, beneficiando do sétimo lugar de Lewis Hamilton para subir ao primeiro lugar do Mundial, numa boa tarde para a equipa dirigida por Christian Horner a todos os níveis.

Carlos Sainz honrou a ausência de última hora de Charles Leclerc com o segundo lugar no Mónaco, tendo Lando Norris (McLaren) fechado o pódio, com o terceiro lugar. A Red Bull fechou com o quarto lugar de Sergio Pérez e assumiu também a liderança do Mundial de construtores, ultrapassando a Mercedes.

Leclerc, que tinha garantido a pole position, acabou por não iniciar a corrida em sua casa, perdendo a hipótese de vencer pela primeira vez na Fórmula 1 em solo monegasco. Em nota oficial, via Twitter, a Ferrari afirmou que Leclerc não iniciou a corrida «devido a um problema com o eixo de transmissão esquerdo impossível de resolver a tempo do início».

Bottas mostrou garras, mas foi traído na paragem

Verstappen arrancou assim na frente do Grande Prémio e fechou logo o ataque inicial a Valtteri Bottas no arranque, para liderar de início a fim a prova, de forma tranquila, nas 78 voltas ao circuito.

O finlandês, que tentou não dar descanso a Verstappen na fase inicial, começou a queixar-se de problemas com a aderência do pneu dianteiro esquerdo ao fim de 20 e poucas voltas, ao mesmo tempo que Lewis Hamilton não conseguia suplantar Pierre Gasly para chegar ao quinto lugar.

À volta 31, a tarde começou a ficar mais negra para a Mercedes, com a paragem de Valtteri Bottas a ditar o abandono, depois de o pneu dianteiro direito não ter saído. Hamilton também parou e acabou por perder lugares na pista, com Sergio Pérez a conseguir passar para a frente do britânico no jogo das boxes.

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

De resto, foi um pouco aí que se jogou uma corrida com poucas ultrapassagens e liderada tranquilamente por Max Verstappen, para a sua segunda vitória desta época.

Sebastien Vettel fez uma corrida regular e acabou em quinto, seguido de Pierre Gasly (AlphaTauri), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (AstonMartin), Esteban Ocon (Alpine) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), homens que garantiram pontos esta tarde.

Do 11.º ao 18.º lugar seguiram-se Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Williams), Nicholas Latifi (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Nikia Mazepin (Haas F1 Team) e Mick Schumacher (Haas F1 Team).

A Red Bull arrancou 37 pontos (25 de Verstappen, mais 12 de Pérez) e a Mercedes apenas sete, por Lewis Hamilton, que além dos seis pelo sétimo lugar conseguiu ir buscar o ponto da volta mais rápida (1.12.909 minutos).

As contas do campeonato

Max Verstappen é o novo líder, agora com 105 pontos, seguido de Lewis Hamilton (101). Lando Norris subiu ao terceiro lugar no Mundial de pilotos, com 56 pontos, ultrapassando Bottas, que mantém os 47, agora em quarto.

Por equipas, a Red Bull saltou para a frente, tendo agora 149 pontos, para 148 da Mercedes. A McLaren mantém o terceiro lugar (80 pontos) e a Ferrari segue em quarto, com 78.