Kylian Mbappé cresceu a idolatrar grandes nomes do futebol mundial, mas, segundo a mãe, Fayza Lamari, houve um que o marcou de forma muito especial: Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, a mãe do capitão da seleção francesa revelou que o avançado chegou a assumir-se como português, tal era a paixão pelo craque luso.

«Ídolos? Começou com o Zidane, desde os 4 anos. Depois houve o Cristiano Ronaldo, quando chegou ao Manchester United e depois ao Real Madrid. Quanto ao Cristiano... o Kylian era português na sua cabeça. Para ele, era português. Ia a casa do pai de uma amiga para ver os jogos de Portugal e apoiar o Ronaldo. Estava apaixonado. Dizia: ‘Sou português’», contou Fayza, entre risos.

A mãe de Mbappé acrescentou que essa fase se prolongou até mais tarde do que muitos imaginam. «Não vou dizer a idade, porque ele vai insultar-me. Mas durou muito tempo», comentou.

Fayza Lamari explicou ainda que entende a forma como os jovens reagem quando encontram Mbappé, porque viu o filho viver emoções idênticas quando também conheceu Zidane.

«Quando o viu aos 14 anos, disse-me: ‘Mãe, ele tocou no meu casaco, não o lavo mais’», concluiu.