Ao bisar na vitória sobre o Marselha por 3-0, Kylian Mbappé igualou Edinson Cavani no topo da lista dos melhores marcadores da história do Paris Saint-Germain, com 200 golos, e Pedro Pauleta, que brilhou com a camisola do emblema da capital francês na primeira década deste século, mostrou-se rendido ao astro gaulês, que disse estar no mais alto patamar do futebol.

«Estamos perante um fenómeno que vai marcar a história. É hoje o melhor jogador do Mundo», referiu o ex-avançado e agora diretor da Federação Portuguesa de Futebol em declarações ao L'Équipe.

Para Pauleta, Mbappé tem condições para construir uma carreira ao nível da que tiveram outros nomes consagrados. «Tem tudo para ser ter o sucesso de Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. (...) O Kylian pode bater todos os recordes e seguir o mesmo caminho de Messi ou Ronaldo, sem dúvida. É um fenómeno que pode bater todos os recordes», reiterou.

Pauleta jogou no Paris Saint-Germain entre 2003 e 2008, ano em que terminou a carreira. Com 109 golos, é o quinto melhor marcador da história do clube, apenas atrás de Mbappé, Cavani, Zlatan Ibrahimovic e Neymar.