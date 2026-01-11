Kylian Mbappé recusou-se a fazer a típica «guarda de honra» ao Barcelona, após perder a Supertaça espanhola frente à equipa de Hansi Flick.

Como se pode observar no vídeo, o internacional francês foi filmado, visivelmente chateado, a chamar os restantes jogadores do Real Madrid que, nesse momento, regressaram aos balneários. 

Recorde-se, o Barcelona conquistou o troféu, pela segunda vez consecutiva, ao vencer o Real Madrid por 3-2.

Ora veja o momento:

