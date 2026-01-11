Mbappé
VÍDEO: Mbappé diz a colegas para não fazerem «guarda de honra» ao Barcelona
Momento aconteceu após a derrota frente ao Barcelona para a Supertaça espanhola
Kylian Mbappé recusou-se a fazer a típica «guarda de honra» ao Barcelona, após perder a Supertaça espanhola frente à equipa de Hansi Flick.
Como se pode observar no vídeo, o internacional francês foi filmado, visivelmente chateado, a chamar os restantes jogadores do Real Madrid que, nesse momento, regressaram aos balneários.
Recorde-se, o Barcelona conquistou o troféu, pela segunda vez consecutiva, ao vencer o Real Madrid por 3-2.
Ora veja o momento:
Mbappé se ha llevado a sus compañeros al vestuario para que no le hicieran el pasillo al Barça. Dictador y muy mal perdedor.— ComandoCule1899 (@comandocule1899) January 11, 2026
pic.twitter.com/hmgupiMHNS
