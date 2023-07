Grande surpresa na lista de convocados do PSG para o estágio de pré-temporada no Japão: Luís Enrique deixou Kyllian Mbappé de fora. O avançado francês não segue por isso com a equipa, para uma digressão com vários jogos agendados.

Mbappé, recorde-se, falhou o prazo de 15 de julho que o PSG lhe tinha dado para responder se queria renovar contrato ou se saía em definitivo do clube. Agora, e de acordo com a imprensa, o clube pretende vendê-lo de imediato.

De fora dos convocados ficou também o português Nuno Mendes, ele que na terça-feira se voltou a lesionar com alguma gravidade e que por isso vai ficar ausente dos relvados durante algumas semanas.

Em compensação, Luís Enrique chamou Sefir Nhaga, um português de 17 anos, também ele lateral esquerdo, que fez a formação no FC Porto, mudando-se para o PSG já com idade de juvenil.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier e Louis Mouquet;

Defesas: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Danilo Pereira, Kurzawa, Milan Skriniar, Juan Bernat, Serif Nhaga e Lucas Hernandez;

Médios: Manuel Ugarte, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Cher Ndour, Carlos Soler, Ismaël Gharbi, Ethan Mbappé

Avançados: Neymar Jr, Marco Asensio, Kang-in Lee, Zaïre-Emery, Ilyes Housni, Noah Lemina, Hugo Ekitike