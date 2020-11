O FC Porto treinou esta sexta-feira pela última vez antes da visita ao Fabril, num dia em que Sérgio Conceição já contou com todos os internacionais.

Mbemba (República Democrática do Congo), Matheus Uribe e Luis Díaz (ambos da Colômbia) e Zaidu (Nigéria), regressaram após os compromissos com as respetivas seleções nacionais e pisaram o relvado do Olival.

De acordo com boletim clínico dos dragões, Marcano continua a recuperar de lesão e voltou a trabalhar no relvado, ainda que de forma condicionada. Pepe e Mbaye voltaram a fazer apenas tratamento e Grujic, que regressou lesionado da seleção da Sérvia, fez apenas trabalho de ginásio.

Vencedor da última edição da Taça de Portugal, o FC Porto visita o Fabril, no Barreiro, a partir das 14h30 deste sábado, em jogo da terceira eliminatória da competição. Siga o jogo a partir do Estádio Alfredo da Silva, ao minuto, no Maisfutebol.