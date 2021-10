Lando Norris é um dos pilotos em melhor forma esta temporada, mas o início da carreira na Fórmula 1 não foi fácil para o britânico da McLaren.

Em entrevista à ITV, o jovem de 21 anos assumiu que esteve muitas vezes deprimido nessa primeira época, em 2019.

«Acho que as pessoas, apenas só pela televisão, não percebem muitas das coisas pelas quais um piloto passa. É pena, mas agora até há mais programas nos quais dá para ver a vida dos pilotos nos bastidores e a quantidade de pressão e stress com que eles têm de lidar», afirmou.

«Especialmente com a idade que eu tinha, chegar à Fórmula 1 aos 19 anos, há muitos olhos a observarem-te. Isso afetou-me muito», acrescentou.

Norris admitiu que duvidou do seu futuro na categoria: «Sentia-me tipo, ‘não sei o que vem a seguir, e se isto der errado e eu não conseguir estar à altura na próxima sessão, o que é que acontecerá? Estarei na Fórmula 1 no próximo ano? E se não, o que vou fazer? Não sou muito bom em muitas outras coisas na vida.»

«Isso tudo, mais o sentir-me deprimido muitas vezes e ter fins de semana maus, comecei a pensar que não era suficiente bom e coisas assim», revelou.

Norris garantiu que está melhor agora, graças ao apoio da sua equipa, McLaren, e do apoio de uma instituição de saúde mental.

Lando Norris, diga-se, é neste momento o quarto classificado do Mundial de pilotos da Fórmula 1, com 139 pontos, a 11 do terceiro, o finlandês Valtteri Bottas.