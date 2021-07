A China segue imparável nos Jogos Olímpicos e, ao sexto dia, alcançou o anfitrião Japão no topo da tabela de medalhas, contabilizando 15 títulos (ouro), mais um do que os Estados Unidos, que têm demorado a restabelecer a tendência dos últimos dois ciclos olímpicos. Um medalheiro que, a partir desta quinta-feira, passa a contar com Portugal.

A medalha de bronze de Jorge Fonseca, no judo, permite a Portugal entrar no quadro de países medalhados, ao lado de países como Israel, Cuba ou Argentina, todos apenas com um terceiro lugar até ao momento.

Mas no topo da classificação prossegue uma luta muito equilibrada entre o Japão, China e Estados Unidos. As duas potências asiáticas chegaram a 31 e 25 medalhas, respetivamente, enquanto o país mais laureado de sempre contabiliza 14 títulos, em 38 pódios, num dia em que abriram os torneios de golfe.

Veja aqui o quadro de todos os medalhados até ao momento, que já conta com 59 países.

Os dez primeiros classificados