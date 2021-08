A China continua no topo do quadro das medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com um total de 36 títulos (medalhas de ouro), mais cinco do que os Estados Unidos que já estão muito perto de chegar à centena de medalhas.

O país anfitrião Japão está destacado no terceiro lugar do ranking, mas o quarto posto também está a ser bem disputado entre a Grã-Bretanha (18 títulos), o Comité Olímpico da Rússia (17) e Austrália (17).

Portugal, com um título num total de quatro medalhas, está agora no 50.º lugar, a par da Bulgária.

Confira o quadro completo no sítio oficial dos Jogos Olímpicos.