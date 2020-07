O regresso de Cristina Ferreira à TVI mereceu um longo comentário da apresentadora na sua conta oficial no instagram. Cristina foi anunciada pela Media Capital como Diretora de Entretenimento e de Ficção.



«Olhei e percebi que fazia lá falta. Era preciso reconstruir paredes que tinham caído. Ninguém gosta de ver a casa da mãe a cair. E a filha volta para trabalhar», escreveu Cristina Ferreira.



Cristina Ferreira iniciará funções no próximo dia 1 de setembro de 2020.



Pode ler mais sobre o regresso de Cristina Ferreira à Media Capital no site da TVI24.

RELACIONADOS Cristina Ferreira regressa à TVI