O Governo anunciou nesta quinta-feira um pacote com um conjunto de medidas para ajudar as famílias no acesso à habitação.

António Costa anunciou o plano com que o Governo pretende «revolucionar» a crise do mercado da habitação.

O plano está dividido em cinco pontos de intervenção:

Aumentar a oferta de imóveis para habitação;

Aumentar o número de casas no mercado de arrendamento;

Combater a especulação;

Proteger as famílias.

