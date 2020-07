O Benfica emitiu esta tarde uma nota a esclarecer as medidas de segurança e acesso à zona do complexo do Estádio da Luz, no dia do jogo frente ao Sporting.

Relembra o clube encarnado que o acesso ao recinto está, em dias de jogo, «limitado a um número muito restrito de funcionários, prestadores de serviço, organização e representantes de órgãos de comunicação social previamente identificados e creditados», por causa das regras da pandemia de covid-19.

Ora, refira-se que esta manhã alguns adeptos queixaram-se nas redes sociais de terem sido expulsos do estádio quando estavam a recolher assinaturas para a candidatura de João Noronha Lopes à presidência do clube.

«Nos outros dias, e face às restrições estabelecidas, informamos todos os interessados em desenvolver esse tipo de ações que as mesmas podem ocorrer desde que previamente informados os competentes serviços do Clube e estejam de acordo com as normas e regras de funcionamento do nosso Complexo Desportivo», lê-se ainda na nota do Benfica.