O futebolista do Sp. Braga Ricardo Horta foi eleito o jogador da semana da Liga Europa.

O capitão dos minhotos foi o jogador mais votado entre os quatro nomeados, nos quais estava também Mehdi Taremi, do FC Porto, além de James Tavernier (Rangers) e Malinovsky (Atalanta).

Horta também foi nomeado para Golo da Semana, com o 2-0 apontado diante do Sheriff, mas perdeu a corrida para Frenkie de Jong, do Barcelona.