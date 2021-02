O futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, foi eleito o avançado do mês de janeiro para os treinadores da I Liga, anunciou esta quinta-feira a Liga.

O iraniano, que vence o prémio pela segunda vez consecutiva, recolheu 32 por cento dos votos dos treinadores da competição.

O ex-Rio Ave superou Ricardo Quaresma, do Vitória de Guimarães, que obteve 15 por cento das preferências. Em terceiro ficou Jesús Corona, do FC Porto, com 11 por cento dos votos.

Taremi apontou, nas quatro jornadas de janeiro, um total de três golos.

Na quarta-feira, já tinham sido conhecidos o guarda-redes (Antonio Adán, Sporting), o defesa (Pedro Porro, Sporting) e o médio do mês (Bruno Costa, Paços de Ferreira).