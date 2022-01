Mehdi Taremi não podia pedir melhor regresso à seleção. Esta quinta-feira, o avançado do FC Porto foi titular e apontou o único golo do triunfo do Irão diante do Iraque (1-0).

À passagem do minuto 48, o futebolista dos dragões - que cumpriu os 90 minutos - aproveitou a má abordagem do defesa iraquiano e com uma receção orientada encaminhou-se para a baliza. Na cara do guarda-redes e já com a pressão adversária, rematou para garantir o apuramento do irão para o Mundial 2022 no Qatar.

Com este triunfo, o Irão ultrapassa a Coreia do Sul, de Paulo Bento, na liderança do grupo A da zona asiática de qualificação, com 19 pontos, mais dois do que o conjunto do técnico português.

O golo de Mehdi Taremi: