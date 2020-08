Mais um interessado na contratação de Edinson Cavani. Com muito humor à mistura, a Associação Recreativa De Meirinhas emitiu um comunicado a confirmar que está na corrida pelo internacional uruguaio, apresentando argumentos de peso.



«Não podendo oferecer os milhões do Benfica , prometemos bar aberto ao matador uruguaio no nosso bar», salienta o clube de Pombal, oferecendo ainda refeições no restaurante que patrocina a AR Meirinhas. Curiosamente, a especialidade da casa é o Frango à Paris.



O avançado de 33 anos terminou contrato com o Paris Saint-Germain e está a ser cobiçado por vários clubes, incluindo o Benfica, como admitiu o técnico Jorge Jesus.



A Associação Recreativa de Meirinhas disputa a Série A da 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria.