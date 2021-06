O triatlo português estará representado por três atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. João Pereira e João Silva, em masculinos, e Melanie Santos, no regresso luso ao setor feminino, vão compor a comitiva lusa, confirmou esta quinta-feira a Federação de Triatlo de Portugal (FTP).

Com esta confirmação, Portugal aumenta para 15 as modalidades nas quais vai estar representado, bem como para 72 o número de atletas lusos em solo nipónico.

De acordo com a convocatória divulgada pela FTP, na sequência das quotas definidas pela União Internacional de Triatlo (ITU), João Silva, a caminho da terceira participação seguida, carimbou o passaporte com o 27.º lugar no ranking individual. João Pereira aparece pouco depois, em 29.º, sendo que Melanie Santos, que assegura o regresso nos femininos depois da prata de Vanessa Fernandes em Pequim2008, está no 47.º posto da tabela e estreia-se nos Jogos Olímpicos.

João Silva vai para os terceiros Jogos consecutivos na sua carreira. João Pereira participa pela segunda vez, depois do quinto lugar em 2016, no Rio de Janeiro.

As outras modalidades que contam com presença lusa são o skate, surf, andebol, atletismo, canoagem, natação, ténis de mesa, vela, ciclismo, equestre, ginástica, remo, taekwondo e tiro com armas de caça.