A ultrapassagem do FC Porto ao Sp. Braga no segundo lugar foi a grande mudança no topo da classificação da Liga.

Após as vitórias do líder Sporting em Tondela e do Benfica, na receção ao Boavista, os dragões bateram o Paços de Ferreira, quinto classificado, e beneficiaram do empate do Sp. Braga em Famalicão no fecho da 23.ª jornada.

Noutros dérbis, no Minho o Gil Vicente surpreendeu ao vencer em Guimarães, enquanto o Marítimo alcançou uma reviravolta no Funchal em casa do rival Nacional. Em ambos os casos, os triunfos foram importantes na luta pela manutenção, tal como o triunfo do Belenenses em Faro.

Mais tranquilos, Moreirense e Rio Ave empataram a um golo, enquanto o Santa Clara bateu o Portimonense.

Tudo isto numa ronda com 23 golos, mais de um quarto apontados no duelo entre V. Guimarães e Gil Vicente (2-4).

A figura: Sérgio Oliveira

Destaque na Champions, destaque também no campeonato: após o bis que ajudou a eliminar a Juventus, Sérgio Oliveira foi decisivo na difícil vitória do FC Porto sobre o Paços de Ferreira, quinto classificado e surpresa da Liga, com um golo e uma assistência.

Não obstante os bis de Rodrigo Pinho e Seferovic, o médio portista teve perto da nota máxima ranking Sofascore (9,5; a única acima de nove) e foi decisivo em vários aspetos do jogo do Dragão: venceu por exemplo todos os duelos (seis em seis) e teve 80 por cento de acerto no passe. Oliveira é assim o melhor marcador (11 golos) e o segundo melhor nas assistências (5) dos azuis e brancos na Liga.

Melhor golo: Heriberto

Concorrência apertada entre dois golaços apontados em dérbis minhotos. Por um lado, a jogada do primeiro golo de Rochinha, que não evitou a derrota do V. Guimarães frente ao Gil Vicente; por outro, uma «bomba» de Heriberto a valer o empate ao Famalicão, que deixou assim o último lugar da Liga e fez o Sp. Braga perder a vice-liderança. Pelo impacto decisivo, desempatamos a favor de Heriberto: um potente disparo aos 87 minutos de jogo, que acabou por mexer com as contas da Liga.

Melhor defesa: Marchesín

Decisivo, uma vez mais. Aos 62 minutos de jogo e com o resultado a zeros, o guarda-redes argentino salvou um golo feito do Paços de Ferreira. Livre de Bruno Costa, cabeça de Marcelo e… uma mancha notável de «San Marche», que acabou por lançar o FC Porto para uma vitória difícil, que acabou por valer a subida ao segundo lugar.