Pelo segundo ano consecutivo, Robert Lewandowski é considerado o Jogador do Ano pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O internacional polaco do Bayern de Munique vence o prémio com 150 pontos, à frente do argentino Lionel Messi (que a meio do ano trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain), que somou 105 pontos. Jorginho, campeão europeu de clubes e seleções (Itália e Chelsea), completa o pódio com 40 pontos.

Cristiano Ronaldo surge na sétima posição, com 15 pontos.

De recordar que o iraniano Mehdi Taremi e o colombiano Luis Diaz, jogadores do FC Porto, estavam nomeados para este prémio.

Veja o top 10 na galeria associada.