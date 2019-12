Mais um ano, mais uma sucessão de histórias mirabolantes, inacreditáveis ou simplesmente engraçadas, à medida de uma bela gargalhada. É assim o Jornal do Incrível, alimentado por um mundo do futebol que não pára de nos surpreender.

Entre as centenas de histórias que contámos ao longo de 2019 escolhemos 10 das que nos são mais próximas, as que têm um ligação clara ao futebol português e aquelas que simplesmente não poderíamos excluir, por serem demasiado boas.

Sente-se, respire fundo e vamos a isso. Prepare-se para as gargalhadas.



1. Pizza chega a casa de Corona com provocação do Benfica

Estávamos no início de fevereiro de 2019 quando a mulher de Jesús Corona, Gabriela, partilhou uma insólita encomenda que lhe chegou a casa. Gabriela encomendou pizzas num conhecido restaurante de fast food mas a comida chegou com um apontamento... provocatório. Nas caixas, os entregadores de pizzas deixaram escrito «Moreirense-FC Porto, 1-1» e «Benfica-Nacional, 10-0». Gabriela não se deixou ficar, comentou «o profissionalismo» do tal restaurante de Espinho e acrescentou: 1.º FC Porto, 2.º Benfica.





2. Treinador do Mondinense fala em Cruijff…vivo

Diogo Castela foi uma das grandes figuras do primeiro trimestre de 2019. Em março, após um empate entre o Mondinense e o Vila Real, as declarações do treinador da equipa da casa tornaram-se virais. «Ainda esta semana o Johan Cruijff disse, a propósito do Ajax, que nunca viu um saco de dinheiro ganhar nenhum jogo e hoje nenhum saco de dinheiro ganhou». Cruijff, como se sabe, faleceu em 2016.





3. Levou crânio do avô para os festejos do título argentino

No início de abril, a imprensa argentina descobriu um adepto que levou o crânio do avô para os festejos do Racing Avellaneda, que conquistara o título. Gabriel Aranda,o adepto em questão, garantiu que o crânio do avô, Valentín Aguilera, esteve com ele em todos os jogos do clube que ligava avô e neto.

4. Bruno Fernandes barrado no Estoril Open por estar de calções



Não é uma história propriamente incrível mas provocou muitos sorrisos e brincadeiras de vários colegas de profissão. Bruno Fernandes não sabia que o acesso à zona VIP do Estoril Open não é permitido a quem se apresentar de calções e acabou por ser barrado. As imagens são hilariantes e o médio do Sporting, enquanto espera por uma solução, chega a apontar para outra pessoas que conseguiu entrar de calções. Entretanto, já com calças, Bruno Fernandes lá conseguiu aceder à zona VIP (veja o vídeo no início deste artigo).



5. Steward tentou expulsar Bruno Costa do relvado do Dragão



No final de um jogo entre o FC Porto e o Desportivo das Aves, em maio, jogadores e técnicos portistas estavam a fazer o habitual agradecimento aos adeptos. Nessa altura, um dos stewards presentes não reconheceu Bruno Costa e tentou expulsar o jogador do relvado do Dragão. Valeu a pronta intervenção de outros portistas, como Jesús Corona, para resolver a situação. Os colegas de Bruno Costa, claro, ainda gozaram com o jovem médio.

Steward confunde Bruno Costa e queria que ele "voltasse" para a bancada. pic.twitter.com/7waS3cMIlD — Jamiii (@jami_n) May 7, 2019

6. Clube dá parabéns, jogador lembra salários em atraso

Esta resposta implacável chegou-nos da Turquia, no início de julho. Thomas Heurtaux, futebolista francês do Ankaraguçu, comemorou o 31.º aniversário no passado dia 3 de julho, e o emblema turco recorreu às redes sociais para deixar a tradicional mensagem de parabéns. O defesa aproveitou a ocasião para lembrar contas por saldar. «Olá Ankaraguçu, obrigado pelos votos de feliz aniversário. Se quiserem oferecer-me um presente podem pagar-me um dos nove meses de salários em atraso. Até segunda-feira», respondeu o jogador no twitter.

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️ — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) July 3, 2019

7. Turcos contrataram jogador ao Alcochetense por engano

O Menemenspor, emblema da segunda divisão turca, apresentou em julho um reforço encontrado no Alcochetense, equipa a militar no principal escalão da AF Setúbal. Alpha Jallow viajou para a Turquia, posou para a fotografia e foi oficializado até que alguém percebeu que aquele não era o Jallow certo. O verdadeiro alvo do clube era Lamin Jallow (Salernitana, Itália). Alpha foi recambiado para Portugal e todos os artigos publicados nas redes sociais dos turcos com o atleta ex-Alcochetense foram apagados.





8. Evra jogou com um pedaço de frango no pé

Patrice Evra tem partilhado alguns episódios marcantes da sua carreira e um deles é verdadeiramente incrível. Quando jogava no Mónaco, o lateral lesionou-se num pé durante um jogo da seleção de sub-21 de França. Após várias tentativas falhadas de recuperação, Evra seguiu um conselho inesperado. «Alguém do clube sugeriu-me colocar um frango dentro das botas. Acabei por jogar com o frango nas botas durante quatro meses. Não utilizava nos treinos, a minha mãe nunca me perdoaria se desperdiçasse comida. Antes de cada jogo dirigia-me ao talho e o funcionário pergunta-me 'Patrice, é o costume?’»

9. «Se o V. Guimarães marcar um golo, corto a cabeça»

Gigi Becali, polémico proprietário do Steaua Bucareste, não tinha dúvidas a 22 de agosto, após o empate a zero na Roménia, frente ao Vitória de Guimarães. «Se nos marcarem um golo, corto a cabeça. Não têm hipóteses de nos marcar, nem que joguemos três dias seguidos. Não têm nada, nada». Uma semana depois, a equipa portuguesa venceu o Steaua por 1-0, em Guimarães, e seguiu em frente na Liga Europa. Gigi Becali pediu desculpa ao Vitória e não cumpriu a promessa.









10. João Bartolomeu, anteriormente conhecido como Ricardo Nascimento



O ano de 2019 caminhou para o fim com uma das melhores flash interviews de sempre do futebol distrital. Ricardo Nascimento, antigo médio que representou clubes como Leixões, Boavista, Gil Vicente, Sporting de Braga, Trofense e Desportivo das Aves, entre outros, seguiu a carreira de treinador e orienta o União de Lamas. Após um jogo frente ao Esmoriz, um jornalista de uma rádio local não sabia o nome do ex-jogador e este decidiu apresentar-se como…João Bartolomeu. «Este jogo entre o Real Madrid e o Barcelona foi espetacular e eu como treinador estou muito contente», ironizou Ricardo Nascimento.