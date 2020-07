Pizzi isolou-se esta terça-feira na lista de melhores marcadores da Liga, com o golo apontado na deslocação do Benfica ao terreno do Desp. Aves, de penálti.

A uma jornada do final do campeonato, o jogador dos encarnados soma 18 golos, mais um do que o colega de equipa Vinícius e do que Paulinho, avançado do Sp. Braga. Se segurar a posição, Pizzi torna-se no primeiro médio na história a ser o melhor marcador do campeonato português.

Além disso, o número 21 das águias persegue ainda outro recorde, pertencente a Bruno Fernandes. O antigo jogador do Sporting tornou-se na temporada passada no médio com mais golos numa só época na Europa, com 32. Ora, Pizzi tem nesta altura 30, pelo que tem dois jogos para ultrapassar essa marca.