Jogador do Gil Vicente, Pedrinho foi eleito o médio do mês de fevereiro da Liga.

Numa votação levada a cabo pelos treinadores do principal campeonato português, o atleta de 29 anos, cuja renovação de contrato foi precisamente anunciada esta terça-feira, recolheu 39 por cento dos votos e superou assim a concorrência de Vitinha (FC Porto), com 21 por cento, e João Carlos Teixeira (Famalicão), com 12 por cento.

No mês de fevereiro, Pedrinho fez três assistências em cinco jogos pelo Gil Vicente.