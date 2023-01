São pelo menos seis os jogadores portugueses presentes no top100 de futebolistas do ano de 2022 elaborado pelo jornal britânico The Guardian, e que conta no painel de jurados com Nuno Travassos, jornalista do Maisfutebol.

Para já, ainda não é conhecido o top10, mas do 11.º ao 100.º, além dos seis lusos, há três jogadores presente neste ranking que jogam no campeonato português, ao serviço de Benfica e FC Porto.

Desde logo, Enzo Fernández aparece como o 21.º melhor jogador do ano passado. O médio chegou à Luz no verão, proveniente do River Plate, e esteve em grande nível não só no Benfica, mas também no Mundial 2022, ao serviço da Argentina.

Rafael Leão, português do Milan, aparece em 23.º, seguido de Bruno Fernandes (28.º), Bernardo Silva (29.º) e João Cancelo (36.º).

Depois do médio do Manchester United e da dupla do Manchester City, aparece outro citizen luso: Rúben Dias é o 44.º.

Cristiano Ronaldo, agora no Al Nassr, foi considerado o 51.º melhor jogador do mundo.

A terminar, temos Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, como 78.º classificado, enquanto Nico Otamendi, defesa do Benfica, aparece na 100.ª posição.