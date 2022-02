O futebolista uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, reforçou a liderança de melhor marcador da Liga portuguesa, agora com 16 golos, fruto do tento apontado em Tondela, na noite de segunda-feira, no duelo que encerrou a 21.ª jornada da I Liga.

Darwin fez, aos 34 minutos, o segundo golo da vitória do Benfica ante o Tondela, por 3-1, com um belíssimo remate de pé direito, em arco.

O jogador de 22 anos tem agora mais dois golos do que o colombiano Luis Díaz, que já não está no FC Porto, depois de consumada a transferência para o Liverpool no mercado de janeiro.

Assim, Ricardo Horta, Mehdi Taremi e Fran Navarro, todos com 11 golos, são os nomes que ainda estão na Liga portuguesa mais próximos do uruguaio do Benfica.

Melhores marcadores (top-10):

16 golos:

Darwin Núñez (Benfica)

14 golos:

Luis Díaz (FC Porto)*

11 golos:

Mehdi Taremi (FC Porto)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Fran Navarro (Gil Vicente)

9 golos:

Óscar Estupiñán (V. Guimarães)

8 golos:

Simon Banza (Famalicão)

André Franco (Estoril)

Paulinho (Sporting)

Samuel Lino (Gil Vicente)

*já não está na Liga portuguesa