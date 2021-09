Chiquinho (Estoril) e Alipour (Marítimo) marcaram pelas respetivas equipas nesta segunda-feira e elevaram para dois o registo de golos nesta edição da Liga.

Fran Navarro está na frente da lista de melhores marcadores da Liga 2021/22. O avançado espanhol, formado no Valência, chegou esta época ao Gil Vicente e já contabiliza quatro golos na competição. Neste domingo, o jogador de 23 anos bisou no empate do Gil Vicente frente ao Vizela (2-2).



Toni Martínez (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting) e André Luís (Moreirense) seguem na perseguição, com três golos cada.



Lista de melhores marcadores:



Fran Navarro (Gil Vicente): 4 golos

Toni Martínez (FC Porto): 3

Pedro Gonçalves (Sporting): 3

André Luís (Moreirense): 3

Gustavo Sauer (Boavista): 2

Lucas Veríssimo (Benfica): 2

Luis Díaz (FC Porto): 2

Roman Yaremchuk (Benfica): 2

Rafael Martins (Moreirense): 2

Samuel Lino (Gil Vicente): 2

Marcos Paulo (Vizela): 2

Daniel dos Anjos (Tondela): 2

João Palhinha (Sporting): 2

Ricardo Horta (Sp. Braga): 2

André Franco (Estoril): 2

João Pedro (Tondela): 2

Rafa (Benfica): 2

Darwin Nunez (Benfica): 2 *

Beto (Portimonense): 2 *

Carlos Júnior (Santa Clara): 2

Waldschmidt (Benfica): 2

Simon Banza (Famalicão): 2

Chiquinho (Estoril): 2

Alipour (Marítimo): 2

* já deixaram o futebol português