Carlos Vinícius destacou-se como melhor marcador da Liga 2019/20 com o golo que marcou na vitória do Benfica sobre o Sporting (2-1), na última jornada, chegando a um total de 18 golos, tantos quantos marcaram Pizzi (Benfica) e Mehdi Taremi (Rio Ave), mas o avançado brasileiro fica com o título, uma vez que precisou de menos minutos para marcar o mesmo número de golos.

Uma corrida ao sprint com o avançado do Benfica a ultrapassar os dois concorrentes mais próximos no último jogo, já depois de Taremi também ter bisado na vitória do Rio Ave sobre o Boavista (2-0).

No total, houve treze jogadores a chegar aos dois dígitos, isto é, a marcar pelo menos dez golos na Liga 2019/20.

O Benfica [com Vinícius e Pizzi] tem dois jogadores na lista dos dez primeiros, tal como o FC Porto [Marega e Alex Telles] e Sp. Braga [Paulinho e Ricardo Horta]. Estes dois últimos até contam com três nos vinte primeiros sem juntarmos Tiquinho Soares (10 golos) e Trincão (8).

O Sporting, por seu lado, não tem um jogador na lista dos vinte primeiros. Bruno Fernandes, que saiu em janeiro para o Manchester United, foi o melhor marcador dos leões com oito golos, à frente de Luiz Phellype, Jovane e Sporar, todos com seis.

Lista dos dez melhores marcadores

1.º Carlos Vinícius (Benfica), 18 golos (1784 minutos)

2.º Mehdi Taremi (Rio Ave), 18 golos (2353 minutos)

3.º Pizzi (Benfica), 18 golos (2826 minutos)

4.º Paulinho (Sp. Braga), 17 golos

5.º Fábio Abreu (Moreirense), 13 golos

6.º Marega (FC Porto), 12 golos

7.º Fábio Martins (Famalicão), 12 golos

8.º Ricardo Horta (Sp. Braga), 12 golos

9.º Douglas Tanque (Paços Ferreira), 11 golos

10.º Alex Telles (FC Porto), 11 golos