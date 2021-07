Melisa Hasanbegovic é a mais recente contratação do Sporting.



A jogadora de 26 anos chega a Alvalade após passagens peloSFK 2000 Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), Kvarnsveden IK (Suécia), IK Grand Bodo (Noruega), SK Slavia Praha (República Checa) e Ferencváros TC (Hungria).



«Estou realmente feliz, na verdade nem consigo encontrar as palavras para descrever como me sinto. É um prazer vir para o Sporting e fazer parte deste clube fantástico» disse aos meios de comunicação do clube leonino.



Hasanbegovic é internacional pela bósnia em 19 ocasiões, tendo anotado dois golos.