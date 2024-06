Memphis Depay anunciou, este domingo, através das redes sociais, a saída do Atlético Madrid.

Depois de um ano e meio no clube de Madrid, 40 jogos e 13 golos, o avançado neerlandês confessou que «as coisas poderiam ter sido muito diferentes» antes de se tornar jogador livre.

«Não é fácil dizer o que sinto ao escrever esta mensagem, porque sinto que as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Talvez seja melhor manter essa conversa para outra altura», começou por escrever no Instagram.

No seguimento da publicação, o avançado de 30 anos deixou também um agradecimento a todos aqueles que o acompanharam durante o tempo em que vestiu a camisola dos colchoneros.

«Aos meus companheiros de equipa, à equipa e especialmente aos fãs, quero agradecer-vos pela energia e apoio que vivi no meu tempo como jogador do Atlético, guardo as boas memórias perto do meu coração. Obrigado! Aupa Atleti!», concluiu.

Ao longo da carreira, Memphis jogou também no PSV, Lyon, Manchester United e Barcelona.

Ora veja: