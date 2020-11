O interesse do Barcelona em Memphis Depay já é antigo, mas a lesão de Ansu Fati pode ter aumentado o desejo dos responsáveis catalães em contratar o avançado holandês.

No rescaldo do empate a um golo diante da seleção espanhola, Depay não fechou as portas a uma possível transferência.

«Sobre o Barça, não sei. O mercado de transferências não está aberto. Não tenho cabeça para isso. Tento dar o melhor de mim, fazer boas exibições para tornar-me melhor jogador. Há muita especulação sobre isso», disse o avançado ao Teledeporte, sem esconder a vontade em jogar no emblema espanhol.

«Quem não gostaria de jogar no Barça? É uma das melhores equipas do mundo. Todos os jogadores gostariam, mas neste momento não estou a pensar nisso», confessou.

O contrato de Memphis Depay com o Lyon termina no final da temporada e, a partir de janeiro, o jogador de 26 anos fica livre para assinar por qualquer clube.