Ao fim de 13 jogos e uma assistência pela Juventus, João Mário segue de empréstimo para o Bolonha, emblema que ocupa o nono lugar no campeonato italiano e que disputa o play-off da Liga Europa. A cedência do lateral direito é válida até ao final da época, mas os emblemas não esclarecem se foi incluída uma opção de compra.

No último verão, o lateral direito trocou o FC Porto pela Juventus, servindo de moeda de troca no negócio de Alberto Costa, que também envolveu mais de 12 milhões de euros.

Desta feita, João Mário, de 26 anos, ruma ao Bolonha e, em sentido contrário, Emil Holm reforça a Juventus. O defesa direito – sueco de 25 anos – leva cinco assistências e um golo em 19 jogos nesta época. Os dois negócios foram anunciados praticamente à mesma hora.

A Juventus fica com opção de compra de 15 milhões de euros, mais três em objetivos durante três anos.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.

[Notícia atualizada às 17h11 com o anúncio de Emil Holm]