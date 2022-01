O internacional português Sérgio Oliveira aterrou esta manhã no aeroporto Ciampino, em Itália, para realizar exames médicos e assinar pela Roma. O jogador foi captado à chegada pela imprensa no local e posou para algumas fotografias.

O médio vai ser o segundo reforço de inverno para José Mourinho, depois da chegada do inglês Ainsley Maitland-Niles, que também atua no meio-campo.

Tal como o Maisfutebol adiantou, o acordo entre o FC Porto e o emblema italiano está concluído e os dragões vão receber um milhão de euros de taxa de empréstimos, aos quais poderão somar mais 500 mil euros por objetivos.

A Roma garante ainda a opção de compra do passe do jogador no final da temporada, fixada em 13 milhões de euros, aos quais podem acrescer 3,5 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos. A operação, na totalidade, pode render aos cofres azuis e brancos 18 milhões.