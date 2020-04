Numa altura em que o futebol está em suspenso devido à pandemia da Covid-19, a FIFA parece estar disposta a abrir uma inédita terceira janela de mercado de transferências.

A garantia foi dada por James Kitching, diretor de regulamentos de futebol da FIFA, numa conversa com o canal alemão ARD "Sportschau".

O dirigente refere que essa abertura estará dependente do tempo em que os campeonatos europeus vão estar parados, devido ao novo coronavírus. Caso as ligas retomem muito mais tarde que o esperado, poderá então acontecer algo nunca antes visto no mundo do futebol.

Para já, a ideia das principais ligas europeias passa por regressar à competição em finais de maio/inícios de junho mas isso estará sempre dependente do impacto do vírus nas datas previstas.