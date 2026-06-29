OFICIAL: Lewandowski reforça os Chicago Fire
Polaco de 37 anos terminou ciclo de quatro épocas no Barcelona
Polaco de 37 anos terminou ciclo de quatro épocas no Barcelona
Há 16 anos na ribalta, Robert Lewandowski deixou a Europa para reforçar os norte-americanos do Chicago Fire. Em 2025/26, o avançado de 37 anos registou 19 golos e duas assistências em 45 jogos pelo Barcelona. Ao cabo de quatro temporadas, o polaco acumulou 120 golos, 22 assistências e 192 jogos pelos catalães. O topo desta fase foi conseguido em 2024/25, quando Lewandowski fez 42 golos em 52 partidas.
Antes, o ponta de lança afirmou-se no Lech Poznan e assinou pelo Dortmund em 2010, justificando o investimento de mais de 4 milhões de euros. Seguiram-se 119 golos e 28 assistências em quatro épocas. Decorria o verão de 2014 quando o Bayern Munique contratou o avançado a custo zero.
A saída da Alemanha só aconteceu no verão de 2022, depois de Lewandowski acumular 344 golos e 56 assistências em 375 jogos. A melhor época foi conseguida em 2019/20, com 55 golos e nove assistências em 47 partidas.
O currículo do polaco conta com Bundesliga (10), Taça da Alemanha (quatro), Supertaça alemã (seis), La Liga (três), Supertaça espanhola (três), Taça de Espanha, campeonato polaco, Taça da Polónia, Supertaça polaca, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia e Champions.
Os Chicago Fire apenas conquistaram a MLS em 1998 e não celebram a conquista de um título desde 2006, quando arrecadaram a quarta taça.
ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026
We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk