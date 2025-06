Sem conquistar qualquer título desde maio de 2021 – aquando da conquista do 36.ª Eredivisie – o Ajax prepara uma revolução no plantel. De acordo com o Telegraaf, que consultou fontes ligadas à gestão do elenco, Alex Kroes – diretor desportivo – deu ordem de saída a sete jogadores, com uma mensagem no WhatsApp.

Entre os dispensados está o avançado português Carlos Forbs. O extremo, de 21 anos, foi emprestado aos Wolves em setembro, realizando apenas 11 jogos. Antes, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, conseguiu três golos e quatro assistências em 38 jogos pelo emblema de Amesterdão.

De recordar que este jovem avançado foi formado no Manchester City, descartando o West Ham para rumar ao Ajax.

Entre os dispensados estão também o guarda-redes Jay Gorter, os médios Van den Boomen, Borna Sosa (emprestado ao Torino) e Hlynsson (emprestado ao Sparta Rotterdam), e os avançados Chuba Akpom (emprestado ao Lille) e Rasmussen.

Estes sete jogadores representaram um investimento a rondar os 39 milhões de euros, sendo Carlos Forbs o negócio mais caro – 14 milhões.

Recuando a 2023, o alemão Sven Mislintat – então diretor desportivo – contratou 12 jogadores, gastando cerca de 120 milhões. Em todo o caso, as 16 saídas renderam mais de 130 milhões.

Na próxima semana arranca a época do Ajax, com o neerlandês John Heitinga, de 41 anos, a apresentar-se como novo treinador.

Enquanto procuram um novo rumo, os sete dispensados apenas podem utilizar o relvado e o ginásio durante a hora de almoço do restante plantel, ou no fim dos treinos. Além disso, contam apenas com um fisioterapeuta e não têm lugar no parque de estacionamento.