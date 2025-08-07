Terminado o percurso no Estrela da Amadora, num vínculo que durou quatro épocas, Miguel Lopes reforça a defesa do Amora, emblema de regresso à Liga 3.

O defesa e internacional português, de 38 anos, parte para o 13.º clube no percurso de sénior, depois de vestir as cores de Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga, Operário Lagoa, Rio Ave, Betis, Lyon, Granada, Akhisar, Kayserispor e E. Amadora. Antes, fez formação entre Oriental, Desp. Moscavide e Alverca.

Por isso, o currículo de Miguel Lopes está recheado com Liga, Taça de Portugal (duas), Supertaça (três), Taça da Turquia, Supertaça turca e II Liga de Espanha.

Depois de alcançar o regresso à Liga 3, o Amora inicia o campeonato no reduto do Atlético, na tarde de sábado (16h).

