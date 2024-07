Baptiste Roux é o quinto reforço de Vítor Campelos no AVS. O defesa central, de 24 anos, prepara-se para a primeira experiência fora de França, onde cumpriu formação e se estreou como sénior no Guingamp.

Na última época, entre II Liga e Taça, Roux acumulou 25 jogos e uma assistência.

«É o clube ideal para me mostrar em Portugal. A opinião dos meus colegas no Guingamp ajudaram a decidir por esta primeira aventura fora de França», disse o defesa, aos meios do AVS.

Terminado o contrato com o Guingamp, Baptiste Roux assinou a custo zero, num vínculo válido por duas temporadas.

Além do francês, Campelos conta com Kiki Afonso, Cristian Devenish, Rafael Rodrigues e Samuel Granada como reforços para a nova temporada.

O AVS prossegue os particulares de pré-temporada na tarde desta sábado, às 18h30, ante o Trofense.