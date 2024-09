Como adiantado pelo Maisfutebol na tarde de segunda-feira, o plantel de Vítor Campelos recebeu vários reforços nas derradeiras horas do mercado de transferências. Depois da inscrição de Gustavo Assunção, Rodrigo Ribeiro e do guarda-redes mexicano Ochoa, o emblema da Vila das Aves prepara-se para incluir Zé Luís no centro do ataque.

O internacional por Cabo Verde, de 33 anos, terminou contrato com o Farense em junho, ao cabo de 18 jogos e três golos. Regressado a Portugal há um ano, depois de épocas na Arábia Saudita e na Rússia, o avançado vai assinar pelo quinto clube na Liga.

Segundo apurou o Maisfutebol, o vínculo será oficializado até esta quarta-feira.

Formado no Gil Vicente, despontou em Barcelos e em Braga. Depois de representar o Spartak Moscovo de 2015 a 2019, reforçou o FC Porto, a troco de mais de 10 milhões de euros. Ao fim de 32 jogos e 10 golos, regressou à Rússia, para jogar no Lokomotiv, rendendo cerca de 5 milhões aos dragões.

Num palmarés quase completo em Portugal – Liga, Taça, Taça da Liga e II Liga – Zé Luís encontrará na Vila das Aves a companhia de Samuel Granada, Issiaka Kamate, Rodrigo Ribeiro e Nenê, referência de 41 anos que leva dois golos em três jogos.

Portanto, o cabo-verdiano integrará o lote dos mais experientes no ataque do AVS.

Num mercado de revolução e adaptação à Liga, o AVS conta com 13 reforços, a maioria a custo zero.

A turma de Vítor Campelos ocupa o 11.º posto da Liga, com uma vitória, um empate e duas derrotas. O regresso ao campeonato acontecerá na Vila das Aves, na tarde de 14 de setembro (18), ante o Rio Ave.

Por agora, segue-se um estágio em Fornos de Algodres, na Guarda, até sexta-feira. O mercado do AVS deverá terminar com a contratação de Zé Luís, que, a par de Assunção e Ochoa, será apresentado esta semana.