O Neftchi, do Azerbaijão, anunciou esta terça-feira a contratação de Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto, durante uma temporada com mais uma de opção.

O avançado internacional camaronês chega ao clube azeri proveniente do Hatayspor, da Turquia, onde esteve na última temporada apontando oito golos e duas assistências em 28 partidas realizadas.

Aboubakar esteve ainda cinco temporadas ao serviço do FC Porto, de 2014/15 a 2019/20 tendo conquistado duas Ligas portuguesas, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Pelos dragões, o avançado de 33 anos fez 126 jogos, nos quais marcou por 58 ocasiões.

O Neftchi está no oitavo lugar do campeonato azeri, com nove pontos conquistados, a dez do líder Qarabag.

Leia aqui o comunicado do Neftchi:

«Bem-vindo, Vincent Aboubakar!

O «Neftçi contratou o craque Vincent Aboubakar. O avançado da seleção nacional dos Camarões agora faz parte da família Neftçi. O jogador, que vestirá a camisola número 45, assinou um contrato de 1+1 ano.

Aboubakar, cujo último clube foi o Hatayspor, jogou em ligas no seu país natal, bem como em França, Portugal, Turquia e Arábia Saudita. Ele conquistou o campeonato português (2018, 2020), a taça (2020) e a Supertaça (2018) com o FC Porto, e o campeonato turco (2017, 2021), a taça (2021, 2024) e a Supertaça (2024) com o Beşiktaş.

O avançado, que é capitão da seleção nacional dos Camarões, disputou 115 jogos pela seleção nacional, marcando 45 golos. Aboubakar conquistou a Taça das Nações Africanas com a sua seleção nacional em 2017 e tornou-se o melhor marcador da Liga das Nações Africanas com 8 golos em 2022»