Dez jogos na II Liga alemã e um na Taça foram suficientes para convencer o Bayern Munique a contratar Jonas Urbig ao Colónia. O negócio envolve 7 milhões de euros e outros três em variáveis.

O jovem internacional germânico, de 21 anos, assinou até junho de 2029.

Formado pelo Colónia, Jonas Urbig foi emprestado ao Jahn Regensburg e ao Fürth – em 2022/23 e 2023/24, respetivamente – na II Liga.

Na última época, o jovem guarda-redes acumulou 34 jogos pelo Fürth, contribuindo para a campanha que terminou no 8.º lugar.

Quanto ao Colónia, na atual temporada, é vice-líder da II Liga alemã. Todavia, Jonas Urbig perdeu a titularidade para Marvin Schäbe, de 29 anos. Como tal, não alinhava desde outubro.

No Bayern Munique, Jonas Urbig vai encontrar a companhia de Manuel Neuer (38 anos), Sven Ulreich (36 anos) e de Daniel Peretz (24 anos), que recupera de lesão.

«O meu objetivo é trabalhar todos os dias e continuar a evoluir num grupo liderado por Manuel Neuer», referiu Urbig.

