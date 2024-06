Miguel Ángel Russo, treinador do Rosario Central, voltou a comentar, nesta sexta-feira, o interesse do emblema argentino no regresso de Ángel Di María. Numa fase em que ocupa o 14.º lugar da Liga ao fim de cinco jornadas – e na antecâmara da primeira mão dos «oitavos» da Taça Sul-Americana, diante da Internacional – o treinador, de 68 anos, abriu jogo.

«Quanto ao Angelito, a decisão é dele, nada mais. Não significa nem pouco, nem muito, nem nada, pelo menos da minha parte. Devemos respeitar estas situações. Nada mais. Só Deus o dirá. Ele sabe que as portas estarão sempre abertas. É o seu clube, a sua casa», explicou, em conferência de imprensa.

O futuro de Di María continua por definir, ainda que o argentino pareça mais distante do Benfica. Por agora, o avançado prepara a participação na Copa América.