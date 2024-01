O diretor de futebol do Corinthians garantiu que o clube brasileiro não entrou em negociações com o Estudiantes por Benjamín Rollheiser e revelou que teve uma conversa com a direção do Benfica, que confirmou o interesse dos encarnados no extremo argentino.

«Eu liguei para o Benfica, porque disseram-me que eles estavam na negociação, como tinha acabado de negociar o Veríssimo e tinha um bom contacto com o Rui [Costa]. Perguntei se estavam a negociá-lo e disseram que sim», disse Rubens Gomes à Rádio Guaíba.

«Eu só fiz uma consulta ao Benfica e tinha a informação de que estavam a negociar. Informação difícil porque o Botafogo também está a negociar o jogador, estão com SAF. Nem vou entrar nisso. Ele riu e foi isso. O jogador estava a ser seguido, mas não fizemos nenhum tipo de contacto com ele», acrescentou.

«Não queremos entrar em leilão, mas gostaríamos sim de contar com Rollheiser», disse ainda.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Benfica está em negociações pelo extremo de 23 anos e pode chegar aos 9 milhões de euros que o Estudiantes está a pedir. O agente do jogador, de resto, tinha adiantado que o Corinthians fez uma proposta, mas o clube da Luz estava «a fechar» a contratação.

No último ano, o jogador formado no River Plate marcou 12 golos e deu sete assistências em sete jogos.