Allan, atualmente nos Emirados Árabes Unidos (EAU), garantiu na noite de segunda-feira que será reforço do Botafogo a partir do verão.

Ao serviço do Al Wahda (3.º), e no rescaldo do triunfo sobre o líder Al Wasl (1-4), o internacional brasileiro esclareceu que cumpre as últimas partidas no Médio Oriente.

«Será difícil me verem para o ano no Al Wahda, uma vez que já assinei pelo Botafogo», disse.

Ao cabo de 23 jornadas, o Al Wahda é terceiro, com 41 pontos, menos 14 face ao Al Wasl, que guarda uma partida em atraso.

Longe da seleção do Brasil, que representou na Copa América de 2019, Allan planeia o regresso ao Brasileirão. Antes de rumar aos EAU, representou Udinese, Nápoles, Everton e Vasco da Gama.