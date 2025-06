Na procura de um novo dono para a baliza, o Brentford encontrou em Caoimhín Kelleher o substituto ideal a Flekken, que rumou ao Bayer Leverkusen. Ora, o Brentford vai pagar 12,5 milhões de libras – cerca de 14,85 milhões de euros – num negócio ao qual podem ser acrescidos mais seis milhões, consoante objetivos.

Internacional pela República da Irlanda, mas formado no Liverpool desde 2015, Kelleher, de 26 anos, acumulou 20 jogos na última temporada, integrando o plantel principal do Liverpool desde 2018. Por isso, em Inglaterra, já conquistou todos os títulos.

O vínculo entre o guarda-redes e o Brentford é válido até 2030, com mais um ano de opção.

Caoimhin Kelleher has today completed a permanent transfer to Brentford.



Everyone at Liverpool FC thanks Caoimhin for his contribution to the club’s recent success and wishes him the best of luck for the future.