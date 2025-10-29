O Ludogorets anunciou, esta quarta-feira, que tomou a decisão de terminar a ligação contratual com o treinador Rui Mota e a respetiva equipa técnica.

O treinador português chegou ao atual campeão búlgaro, em junho deste ano, com o objetivo de revalidar o título, mas uma série de maus resultados que atiraram a equipa para a quarta posição do campeonato, a nove pontos do líder Levski (embora com menos um jogo), levaram a Direção a despedi-lo.

«A Direção do Ludogorets informa que estão em curso negociações com o treinador Rui Mota e o seu staff para a rescisão dos seus contratos. O motivo são os resultados e atuações pouco convincentes da equipa nos últimos meses, que não atendem aos altos padrões estabelecidos no clube ao longo dos anos», pode ler-se no comunicado oficial do emblema búlgaro.

O clube já fez saber que Todor Zhivondov, treinador da equipa B, vai orientar a equipa no próximo jogo contra o Chernomorets, a contar para a Taça da Bulgária.

Rui Mota chegou ao Ludogorets esta temporada, depois de ter conquistado a Liga e a Taça da Arménia ao serviço do Noah na época passada.

No comando técnico dos búlgaros, obteve apenas dez vitórias em 23 encontros, razão pela qual foi agora despedido.