Mamadou Sarr reforça o centro da defesa do Chelsea, proveniente dos franceses do Estrasburgo. A contratação foi anunciada pelos londrinos na manhã desta segunda-feira.

O gaulês, de 19 anos, registou 28 jogos pela equipa principal do Estrasburgo em 2024/25. Há um ano foi contratado ao Lyon – onde realizou formação – a troco de 10 milhões de euros.

Internacional sub-20 por França – e com um Euro sub-17 (2022) no currículo – assina até 2033 pelo Chelsea, a dois meses de completar 20 anos. Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.

