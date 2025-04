Filipe Martins, de 46 anos, rescindiu com os chineses do Wuhan Three Towns, por mútuo acordo. A informação foi oficializada pelo clube, nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira.

Ao cabo de cinco jogos na Liga, o treinador português – que assumiu o cargo em janeiro – registou um empate e quatro derrotas, deixando o Wuhan Three Towns no 16.º e último lugar.

Esta temporada, Filipe Martins realizou seis jogos ao comando do Estrela da Amadora. Antes, entre 2020 e 2024, esteve à frente do projeto do Casa Pia, devolvendo os “Gansos” à Liga.